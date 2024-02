Al Teatro Juvarra torna l’appuntamento con i grandi musical di Broadway: Claudio Insegno dirige "The producers"

Sabato 2 marzo arriva al Teatro Juvarra di Torino “The Producers”, il musical di Mel Brooks che nell’edizione italiana del 2005 vide Enzo Iacchetti nelle vesti del protagonista Bialystock. Questa volta è la Gypsy Musical Academy, la grande accademia torinese, a portarlo sul palco con la sua compagnia di giovani talenti, la produzione Muvix Europa, le coreografie di Cristina Fraternale Garavalli e le musiche di Marta Lauria. La messa in scena è del noto regista Claudio Insegno che lavorò già con la Gypsy in produzioni come i musical “Frankenstein junior” e “Sweet Charity”.

Si tratta di uno spettacolo più che mai attuale dove la genialità di una mente quale quella di Mel Brooks è riuscita a rendere eternamente ironico anche il lato più oscuro dell’uomo. Uno spettacolo da vedere e rivedere che i talenti della Gypsy riescono a mettere in scena senza sbavature. Chi ha assistito alle prove parla di un “musical strepitoso”, “la preparazione dei ragazzi, le coreografie, le musiche rasentano la perfezione scenica”, insomma, Broadway è a Torino. “Per favore non toccate le vecchiette è stato il primo film che mi ha fatto innamorare della follia di Mel Brooks – racconta Claudio Insegno - Mai avrei immaginato di trovarmi ad affrontare “The Producers”, l’adattamento musicale di quel film meraviglioso! In questo musical c’è tutto, non manca nulla: ironia, spirito satirico, che ha come oggetto qualsiasi tipo di personaggio, dall’omosessuale al nazista, dalla segretaria sexy ai truffatori! E canzoni e balletti che fanno divertire il pubblico trascinandolo in un vortice di battute esilaranti. Mel Brooks ci ha regalato un grande gioiello che la Gypsy Academy farà brillare”.