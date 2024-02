Quando sacro e profano si incontrano: la Meridiana del Duomo di Torino

Essa, risalente alla fine del XVIII secolo e sottoposta all'ultimo restauro nel 1983 a cura della ditta astigiana Nicola Restauri di Aramengo, si differenzia dalle altre per essere una meridiana astrologica: invece di segnare l'orario, riporta il segno zodiacale del periodo corrente. Il suo gnomone a forma di sole o stella, infatti, al pari di tutte le altre meridiane, attraverso il foro da cui è caratterizzato, accoglie il passaggio di un raggio solare a mezzogiorno esatto, ma in questo caso, come detto, riporta i segni dello zodiaco e i mesi corrispondenti, rendendoli però visibili solo in alcune ore della giornata mediante la creazione di ologrammi.