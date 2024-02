Graffiti sulla locomotiva e Frecciarossa in corso Castelfidardo, il Comune: "Necessario spostarli nelle OGR"

Il Comune di Torino ha avviato una nuova “trattativa” con la Fondazione CRT per spostare la storica locomotiva e la motrice Frecciarossa all’interno del cortile delle OGR. Attualmente i due mezzi, collocati in corso Castelfidardo davanti alle Officine Grande Riparazioni, sono oggetto spesso di atti vandalici.

La livrea di entrambi è stata più volte coperte di graffiti. Da qui la richiesta del consigliere di Torino Bellissima Piero Abbruzzese di rimuovere le scritte e di valorizzare maggiormente i treni. A replicare l’assessore alla Cultura Rosanna Purchia, che ha spiegato come la storica locomotiva è di proprietà del Museo Ferroviario Piemontese, mentre la motrice con livrea Frecciarossa di Ferrovie dello Stato.

Motrici nelle OGR

“Non è possibile – ha precisato l’esponente della giunta - per la Città farsi carico di azioni - e relativi costi - su beni non di sua proprietà o a lei non affidati in gestione”. Se quindi Palazzo Civico non può intervenire per il recupero dei vagoni, Purchia ha precisato di aver “nuovamente ripreso i contatti con la Fondazione CRT” per ospitare le due motrici all’interno degli spazi delle OGR “per garantirne adeguata protezione”.

Nonostante CRT abbia “già risposto negativamente ad una mia prima richiesta”, l’assessore ha ripreso il dialogo nella “speranza che questa posizione possa essere rivista”. “Una nuova collocazione fuori da questo contesto, non è quindi ipotesi di lavoro” ha concluso l’esponente della giunta.

“Tutti – ha replicato Abbruzzese - abbiamo a cuore il mantenimento della cura e della bellezza della città”.

“Speriamo – ha aggiunto il consigliere di Torino Bellissima - si riesca a trovare una soluzione per preservare e valorizzare queste testimonianze che sono parte del nostro patrimonio storico, sottraendole al degrado”.