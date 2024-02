20 anni di Filarmonica TRT: una festa per tutti con una maratona musicale tra mercati, biblioteche e stazioni ferroviarie

Una maratona, da mattina a sera, con 12 momenti musicali per festeggiare i 20 anni della Fondazione Filarmonica TRT.

Mercoledì 28 febbraio, dalle 8.30 alle 18.30, i musicisti porteranno le loro note fuori dalle sale del Teatro Regio, che da tradizione ne ospita i concerti, in mezzo alle persone, in luoghi iconici della città, dalle stazioni ferroviarie ai mercati. Si comincia da Porta Susa alle ore 8.30, passando poi alle 9.30 a Porta Susa, alle 10 al mercato di piazza Foroni, alle 11 al mercato di Porta Palazzo, alle 12 al mercato di via Onorato Vigliani, alle 12.45 al mercato di Santa Rita, alle 13.15 al Centro Commerciale Lingotto, alle 14 alla Nuvola Lavazza, alle 16 alla Biblioteca Civica Villa Amoretti, alle 17 alla Biblioteca Civica Don Lorenzo Milani, alle 18.30 al Mercato Centrale. Si termina alle 18.45 alla Galleria Subalpina.

“La nostra è una realtà che ha fatto un’evoluzione importante nata con l’idea di migliorare il livello artistico musicale dei nostri orchestrali fino a essere ciò che è oggi: una formazione con un programma definito con una sua logica di formazione e con un programma allargato in grado di coinvolgere sempre di più non solo la città, ma anche gli atakeholders e gli studenti delle scuole”, ha detto Giuseppe Lavazza, presidente della Filarmonica TRT.

“Abbiamo superato momenti molto difficili, tra cui rilanciare il nostro Teatro. Abbiamo mantenuto un profilo basso, ma mantenendoci coerenti con gli obiettivi del progetto. Abbiamo da poco stipulato un convenzione firmata in sinergia con il teatro, che ci consentirà di andare avanti. Abbiamo in programma degli ottimi concerti, tra cui l’esecuzione dal vivo delle pellicole di Charlie Chaplin, per la prima volta ci sarà l’esecuzione del Grande Dittatore. Grazie al teatro riusciremo a contattare maestri di grande livello”.

La nuova stagione sarà sotto la direzione del Maestro Yutaka Sado. Il 4 marzo si terrà il secondo appuntamento con cui si festeggiano i 20 anni di attività sul palco del Teatro Regio. Un concerto interamente viennese.

“Avere delle energie in più rispetto alle nostre che sostengono di fatto le attività del Teatro è un grande aiuto che permette di aumentare le nostre iniziative. Davvero buon compleanno alla Filarmonica” spiega il sovrintendente del Teatro Regio, Mathieu Jouvin.

Per info: https://filarmonicatrt.it