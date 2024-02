Cantiere eterno nel controviale di corso San Maurizio: "Chiuso almeno fino al 2025"

Dal 2017, il tratto tra via Sant’Ottavio e via Roero di Cortanze, è occupato dai lavori per la riqualificazione di Palazzo Nuovo

Dal 2017 il controviale di corso San Maurizio, tra via Sant’Ottavio e via Roero di Cortanze in direzione della collina, è chiuso al traffico per i lavori di riqualificazione di Palazzo Nuovo. E almeno fino al 31 gennaio 2025 il tratto stradale adiacente alla sede universitaria non riaprirà al passaggio delle auto e veicoli.

I lavori

A chiarirlo l’assessore al Bilancio Gabriella Nardelli, rispondendo ad un’interpellanza presentata dal capogruppo comunale di Fratelli d’Italia Giovanni Crosetto. A giugno 2017 sono stati aggiudicati gli interventi di bonifica, per la rimozione delle pavimentazioni viniliche e di colla, dal polo universitario.

A questi lavori si sono aggiunti quelli di messa a norma e di realizzazione della biblioteca umanistica: per quest’ultima struttura il cantiere ha preso il via il 30 giugno scorso ed è tutt’ora in corso.

Il cantiere

Il materiale, ma anche le gru e gli altri macchinari, per realizzare i lavori sono stati collocati all’interno di un’area recintata realizzata appunto nel controviale di corso San Maurizio, tra via Sant’Ottavio e via Roero di Cortanze.

La proroga

“L’Università degli Studi di Torino – ha chiarito Nardelli – ha recentemente presentato richieste di proroga, per occupazione di suolo pubblico,” di questo tratto adiacente a Palazzo Nuovo fino al 31 gennaio 2025. Una data in cui verosimilmente potrebbe venire riaperto quel tratto di strada.

“Il transito pedonale – ha aggiunto l’esponente della giunta -è consentito in un idoneo spazio lasciato libero sulla banchina alberata, che permette il ritorno dei pedoni sui marciapiedi prima e dopo lo spazio occupato”.

“Capisco – ha replicato Crosetto – che questo cantiere non sia di competenza dell’amministrazione, ma è meglio che l’amministrazione vigili meglio sull’esecuzione lavori”. “Ci sembra assurdo che un cantiere per un tetto duri così tanto” ha concluso.