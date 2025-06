Il bus non passa in paese e restano a piedi a Garzigliana

Il bus della linea 220 della Cavourese che parte da Cavour e raggiunge Torino, sabato 7 giugno, a Garzigliana non è passato lasciando a piedi tre persone. A segnalarlo una lettrice che racconta che non è la prima volta che accade e che episodi analoghi sono già accaduti con quella corsa che transita alle 10,12 in centro paese e con quella che parte verso le 7 da Cavour.

Tre le donne che hanno atteso invano il bus quel mattino e tra queste una che doveva raggiungere il posto di lavoro. E nemmeno con delle telefonate fatte sul momento sono riuscite a ottenere spiegazioni.