Venerdì 1° marzo Ilaria Pilar Patassini in concerto al Folkclub alle ore 21.30



Cantante, interprete e cantautrice, nel suo mondo convergono canzone d'autore, musica classica, worldmusic, jazz, teatro canzone, il tutto a servizio di una poetica originale, libera, forte e fuori daglischemi.

Il suo ultimo album “Terra senza Terra”, pubblicato a maggio 2023, racchiude canzoni d’autrice moderne, originali e consapevoli. Una barca che tocca molti porti senza soffermarsi in alcuno, con una rotta che va in direzione della felice rivendicazione di un vasto contenimento di moltitudini. Un manifesto poetico e musicale che dà voce allo sguardo poliedrico dell’artista, che passa dall’autoanalisi al racconto della quotidianità, dove Ilaria annusa e asseconda i venti del cambiamento, in un asse ideale che unisce vicende personali a quelle del suo tempo.

Per info: www.folkclub.it