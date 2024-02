Bonus Teleriscaldamento a Grugliasco, chi può richiederlo e come

Iren rinnova per la stagione termica 2023/2024 il Bonus Teleriscaldamento per dare un sostegno concreto ai propri Clienti. Nonostante il contesto energetico sia molto più favorevole rispetto al 2022 e i prezzi delle materie prime siano sostanzialmente ritornati ai livelli pre-crisi, il Gruppo Iren ha comunque deciso di attivare il Bonus anche per l’attuale stagione termica.

Iren è già intervenuta nelle due precedenti stagioni (2021/2022 e 2022/2023) con uno sconto commerciale sulla bolletta (denominato Bonus). Il Bonus, a totale carico dell’azienda, ha l’obiettivo di dare un sostegno concreto alle famiglie economicamente svantaggiate, con particolare attenzione ai vulnerabili.

A chi è rivolto il Bonus?

Il Bonus può essere richiesto da tutti i Clienti domestici che hanno la propria residenza anagrafica in uno dei seguenti Comuni (Beinasco, Collegno, Genova, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rivoli, Torino) e che hanno un contratto di teleriscaldamento per il servizio di riscaldamento o riscaldamento promiscuo per la propria abitazione attivo o che è stato attivo nel periodo 15/10/2023 – 30/04/2024.

Possono quindi fare richiesta i Clienti che usufruiscono del servizio di:

-teleriscaldamento individuale;

-teleriscaldamento centralizzato con servizio di ripartizione;

-teleriscaldamento centralizzato

Per accedere al Bonus teleriscaldamento 2024 è richiesta una soglia ISEE in linea con quella prevista da ARERA (Autorità Regolazione Energia Reti e Ambiente) per il gas naturale, ovvero:

-appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 15.000 euro *

-appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro

Il richiedente deve essere in possesso dell’attestato ISEE 2024.

*ai nuclei familiari con indicatore ISEE compreso tra 9.530 euro e 15.000 euro (con meno di 4 figli a carico) sarà comunque riconosciuto il bonus per un valore pari all'80% dell’importo previsto per la soglia ISEE fino a 9.530 euro.

Come fare per richiedere il Bonus

Gli interessati dovranno presentare la domanda per ottenere il Bonus entro il 31/03/2024 accedendo all’area dedicata che verrà resa disponibile il 26 febbraio 2024.

Tutte le info al link: https://www.irenlucegas.it/consigli-utili/bonus-e-agevolazioni/bonus-riscaldamento

Gli sportelli territoriali IREN

Numero Verde 800 969696