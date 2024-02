La nazionale calcio spettacolo scende in campo a Nichelino per dire no alla violenza di genere

La nazionale calcio spettacolo a Nichelino per dire no alla violenza di genere

Un occasione per legare calcio, spettacolo e solidarietà. Domenica 3 marzo, a pochi giorni dalla Festa della Donna, la Nazionale Calcio Spettacolo scenderà in campo al Green Village di Nichelino: l’evento Women's Day Cup inizierà alle ore 14 e darà vita ad un mini torneo al femminile, alle 16,45 circa l’incontro “clou” tra la Nazionale Calcio Spettacolo e la Nazionale Italiana Blu Biker.

Tanti personaggi di tv e spettacolo

Ad indossare la maglia della Nazionale Calcio Spettacolo questa volta ci saranno il capitano Vincenzo Torelli, autore e compositore di sigle tv Mediaset e cinema, Mauro Villata, comico di Colorado Café e tantissime trasmissioni tv, Marco Carena, cantautore noto per le sue canzoni satiriche, il tenore Michele Saracino, conosciuto a più come il cantante di Miss Italia, l’attore Nicola Palmese, il regista Gianni Del Corral, Max Fortuna, dj e speaker radiofonico, Stefano Pitasi in arte Hoshi, giovanissima promessa della canzone italiana e molti altri.

Ricavato contro la violenza di genere

A presentare l’evento i comici televisivi Gianpiero Perone e Davide D’Urso, affiancati da Luca Galtieri, volto noto della tv, con le telecamere del suo Tg Events. L’intero ricavato andrà a favore dell’associazione “Break The Silence” che si occupa di fornire assistenza contro la violenza di genere.