Sabato 9 marzo a Chivasso “Mostrine & Alamari in congedo”

“Dopo il Carosello delle Bande ho voluto una serata di esibizione delle Fanfare militari in congedo proprio per avvicinare il pubblico ad una realtà forse meno conosciuta ma altrettanto importante. Se le Bande sono storia dei nostri territori, le Fanfare militari sono la storia della nostra Patria che aumentano la riconoscenza nei confronti dell’Arma”, esordisce il consigliere regionale Gianluca Gavazza, 1’ Aviere del 147’ corso dell’Aeronautica Militare in congedo e promotore dell'evento.

“In entrambi i casi si tratta di musicisti volontari che dedicano il loro tempo ad una passione comune, la musica, che diventa aggregazione tra generazioni, spirito di appartenenza e orgoglio. Sono infatti gli eventi come questo a consolidare il sentore comune dei cittadini nei confronti delle Forze Armate, che da sempre si impegnano nel mantenere sicuri i nostri confini, e questo concerto è secondo me il modo migliore per ringraziare queste persone collettivamente”, afferma il Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte Gianluca Gavazza.

Nel corso del Concerto verranno eseguiti gli inni militari ma anche brani di autori famosi del panorama internazionale, da Ennio Morricone ad Astor Piazzolla, a Bill Conti e Perez Prado per citarne alcuni. Il Concerto “Mostrine & Alamari in congedo” si terrà presso il Teatro dell’Oratorio Beato Angelo Carletti di Chivasso in via Don Dublino 12 sabato 9 marzo alle ore 21 e prevede l'esibizione di tre fanfare: il Gruppo storico Carabinieri Reali 1883 Fanfara Ten. G. Donato farà gli onori di casa. Seguiranno la Fanfara Montenero della Sezione di Torino dell’Associazione Nazionale Alpini e la Fanfara Bersaglieri Medaglia d’Argento “Fausto Balbo” di Settimo Torinese. L’ingresso è gratuito e il programma, oltre alle esibizioni in singolo di ciascuna delle fanfare, prevede l’esecuzione ensemble dell’Inno di Mameli.