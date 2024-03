Previsioni Dogecoin: la criptovaluta può crescere fino ad arrivare a 1 dollaro nel 2030?

Lanciata nel 2013, Dogecoin è diventata la meme coin più importante del settore delle criptovalute, insieme a Shiba Inu. L’intenzione degli sviluppatori era creare un token divertente, con un valore più accessibile rispetto al Bitcoin per permettere a tutti di entrare nel settore degli asset digitali.

Tuttavia, dal suo valore iniziale di 0,0002 dollari, DOGE ha goduto di una crescita inaspettata nel corso degli anni, fino ad arrivare a un massimo di 0,73 dollari a maggio del 2021.

Trattandosi di una meme coin, Dogecoin deve parte del suo successo alla community appassionata e al miliardario Elon Musk, un grande fan del progetto. La criptovaluta ha attirato sempre più trader grazie alle sue transazioni veloci e a basso costo.

La natura “meme” del token ha ovviamente contribuito a renderla famosa sui social network, anche al di fuori del settore delle criptovalute.

Lo stesso Musk ha più volte annunciato di volerla rendere la criptovaluta ufficiale del social X, da utilizzare per comprare servizi esclusivi inerenti alla piattaforma.

Spesso infatti, la crescita del DOGE è stata innescata da tweet di Elon Musk, capaci di generare hype e FOMO nella community cripto.

Analisi del valore di Dogecoin

Al momento, Il token è stato spinto dal mercato rialzista innescato dalla crescita del Bitcoin, a seguito dell’approvazione degli ETF Spot da parte della SEC, avvenuta lo scorso gennaio.

Dogecoin ha un valore attuale di 0,1252 dollari, raggiunto dopo un aumento del 48% negli ultimi 7 giorni. Nell’ultimo mese la meme coin è cresciuta del 58%, quindi in generale si trova in un periodo positivo.

Il market cap di Dogecoin è di circa 17 miliardi di dollari (al 9° posto nella classifica di Coinmarketcap), mentre il volume di trading nelle 24 ore è di circa 2,9 miliardi. Dogecoin è scambiato su 50 exchange e dispone di una fornitura illimitata, con un massimo di 100.000.000 token che possono essere estratte al giorno.

Tuttavia, bisogna considerare la volatilità del mercato delle criptovalute che può colpire soprattutto le meme coin, in quanto token senza alcuna utilità nel mondo reale.

Nelle ultime 24 ore, Dogecoin ha subito lieve calo del 2,51%, per questo i trader temono che la meme coin possa tornare a calare una volta terminata la crescita del Bitcoin.

D’altra parte, il BTC può aumentare ulteriormente di valore, grazie all’halving previsto ad aprile. Storicamente, la riduzione delle ricompense per il mining ha sempre innescato una crescita del Bitcoin e delle altcoin.

Il calo di valore potrebbe rivelarsi positivo per la meme coin, preparandola per il prossimo rally e dando ai trader la possibilità di acquistarla a un valore più basso.

Secondo l’analisi condotta da coingape, il valore di Dogecoin ha viaggiato su un trend laterale per gli ultimi 22 mesi. Questo movimento laterale confinato tra due trendline convergenti indica la formazione di un modello triangolare simmetrico.

In teoria, questo modello grafico si sviluppa per indicare il periodo significativo di consolidamento il cui risultato determina la forza dominante sul mercato.

Coinglass, una piattaforma di dati sui derivati di criptovalute di rilievo, ha riportato un significativo aumento degli Futures Open Interests (DOGE).

In appena una settimana, le cifre sono passate da 533 milioni a 956 milioni, indicando un aumento del 79%. Questo picco evidenzia la crescente fiducia degli investitori e un sentiment di mercato positivo nei confronti di Dogecoin.

Previsioni del valore di Dogecoin

La situazione attuale di Dogecoin ha destato l’interesse degli analisti, portandoli a formulare diverse previsioni sul suo valore futuro.

Ovviamente, come tutte le previsioni sulle criptovalute, anche quelle su Dogecoin vanno prese con le pinze, in quanto il suo valore potrebbe subire crolli improvvisi da un giorno all’altro.

Vediamo qui di seguito quali sono le previsioni a breve, medio e lungo termine per la famosa meme coin.

Previsioni a breve termine

Secondo gli analisti, nel 2024 il valore di Dogecoin potrebbe raggiungere un massimo di 0,1724 dollari, con un valore medio di circa 0,1479 dollari entro la fine dell'anno. Le previsioni per il 2025 indicano un potenziale massimo di 0,2504 dollari, con un valore medio di circa 0,2150 dollari.

Nel 2026, il valore di Dogecoin potrebbe crescere fino ad arrivare 0,2940 dollari, così come raggiungere i un massimo di 0,3668 dollari. Il valore medio previsto per il 2026 è di 0,3005 dollari.

Previsioni a medio termine

Se Dogecoin dovesse continuare a crescere, nel 2027 potrebbe arrivare a un valore massimo di 0,5044 dollari e a un valore medio di circa 0,4240 dollari.

Nel 2028, la meme coin potrebbe raggiungere un massimo di 0,6971 dollari e un valore medio di 0,5984 dollari.

Previsioni a lungo termine

Per gli analisti è molto difficile formulare previsioni a lungo termine sulle criptovalute. Nel caso delle meme coin, bisogna considerare che nel 2030 il mercato potrebbe essere completamente diverso da quello attuale.

In generale, ci si aspetta una maggiore adozione delle criptovalute a livello globale, così come un cambio radicale nelle meme coin che si trasformeranno in utility token.

Si tratta di un processo già in atto, con le nuove meme coin sul mercato che hanno una loro utilità all’interno di uno specifico ecosistema.

Dogecoin potrebbe quindi doversi “trasformare” per tenersi al passo con il mercato e le esigenze dei trader.

Seguendo le previsioni ottimistiche, nel 2030 Dogecoin potrebbe superare il dollaro, raggiungendo un valore medio di circa 1,24 dollari e un massimo di 1,44 dollari.

Andando ancora più avanti, fino al 2040 e il 2050, la meme coin potrebbe superare i 50 dollari per arrivare ai 60 dollari. In un mercato rialzista, il valore massimo Dogecoin previsto è di 95,70 dollari, con un valore medio di 87,59 dollari.

Ovviamente, queste previsioni tengono conto di condizioni di mercato ottimali. Impossibile quindi capire se possono verificarsi o meno.

Le nuove meme coin più promettenti del momento

Come abbiamo visto, il clima intorno a Dogecoin è decisamente positivo. La meme coin però deve sempre fare i conti con competitor di alto livello come Shiba Inu, le nuove meme coin di Solana e una serie di altri progetti presentati meme coin, ma che in realtà sono veri e propri utility token per degli ecosistemi.

Tra le meme coin più interessanti del momento troviamo Scotty The AI, SMOG e Sponge V2. Vediamo quali sono le loro caratteristiche principali.

Scotty The AI

Scotty The AI è una meme coin basata sull’intelligenza artificiale che vede come mascotte un simpatico Scottish Terrier spaziale. Il token SCOTTY servirà ad alimentare le due funzionalità principali della piattaforma: Scotty Swap e Scotty Chat.

Scotty Swap sfrutterà l’intelligenza artificiale per il controllo della blockchain, in modo da trovare falle e vulnerabilità tramite l’analisi di enormi quantità di dati, algoritmi e codici.

Scotty Swap potrà aiutare gli sviluppatori a tenere le transazioni degli utenti al sicuro, così come al mantenimento dell’integrità della blockchain.

Scotty Chat è un chatbot IA simile a Chat GPT o Google Gemini, ma specializzato nel settore degli asset digitali. I trader potranno avvalersi di Scotty Chat per ricevere consigli sui loro investimenti in criptovalute.

Il progetto ha raccolto più di 1 milione di dollari, con il token SCOTTY venduto a 0,0063 dollari. Acquistando il token in presale con ETH, USDT o carta di credito sarà possibile fare subito staking e ottenere ricompense passive in base all’APY.

VAI ALLA PRESALE DI SCOTTY THE IA

SMOG

Lanciata a febbraio senza presale, SMOG è una meme coin di Solana ispirata al drago Smaug, antagonista del romanzo “Lo Hobbit” di J.R.R. Tolkien. Il token ha un valore di 0,07416 dollari, raggiunto dopo una crescita del 52% nell’ultimo mese.

Smog si basa principalmente sugli airdrop, ovvero sulla distribuzione di token gratuita ai membri della community e agli holder.

Per partecipare agli airdrop occorre seguire alcuni semplici passaggi. Prima di tutto, bisogna comprare il token con ETH, USDT o carta di credito, collegando il proprio wallet digitale al sito ufficiale del progetto.

In seguito, sarà possibile recarsi nella sezione dedicata agli airdrop di SMOG su Zealy e portare a termine alcuni semplici task, in modo da ricevere dei punti XP in cambio. Più punti XP si avranno e più aumenteranno le possibilità di ricevere dei premi una volta lanciato l’airdrop.

VISITA IL SITO DI SMOG

SPONGE V2

SPONGE V2 è la seconda versione della meme coin SPONGE, lanciata sul mercato a giugno del 2023. Dopo un breve rally, SPONGE ha subito un netto crollo del valore, scendendo sotto gli 0,000096 dollari.

Tuttavia, al suo lancio SPONGE ha garantito guadagni del 100x ai suoi trader, per questo l’interesse per SPONGE V2 è molto alto.

Al momento, per ottenere SPONGE V2 occorre comprare il token SPONGE sul sito ufficiale. Dopo l’acquisto, i token verranno messi automaticamente in stake e bloccati per il bridging alla seconda versione.

Al termine del bridging, SPONGE V2 verrà lanciato sul mercato e i trader potranno ritirare i loro token. Al momento, lo staking e il bridging dei token ha raggiunto un totale di circa 12 milioni di dollari.

Inoltre, SPONGE V2 sarà lo utility token di un gioco di corse P2E (Play To Earn) che vedrà come protagonisti i personaggi del cartone animato Spongebob Squarepants in versione caricaturale, seguendo la “tradizione” delle meme coin.

VISITA IL SITO DI SPONGE V2