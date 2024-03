Proseguono i lavori sui binari in corso Belgio: da domani novità per lo scambio tra il 15 tram e bus

La linea 15, già deviata per i Giardini Reali, viene limitata in corso Tortona presso la fermata n. 598 "Tortona Cap." (capolinea provvisorio). Direzione via Cafasso: scendere al capolinea provvisorio e recarsi su corso Belgio alla fermata n. 573 (dal 5 al 26 marzo recarsi presso la fermata n. 2288 - "Belgio" a lato del capolinea dei tram) per prendere la navetta bus 15N. Direzione via Brissogne: utilizzare le fermate d'interscambio n. 570 o n. 572 per proseguire con i tram.

Linea 15N



La linea 15N effettua il capolinea in via Cafasso, in comune con la linea 68, anzichè in piazza Coriolano.

In direzione via Cafasso, dal 5 al 26 marzo, per i lavori di sostituzione di uno scambio tranviario in corso Tortona angolo corso Belgio, la fermata di interscambio con i tram sarà la n. 2288 (a lato del capolinea dei tram) anzichè la n. 573. Inoltre, le navette saranno deviate da corso Regina Margherita in corso Tortona, corso Belgio da cui proseguono per ponte Sassi, piazza Pasini, corso Casale, via Cafasso (capolinea presso quello della linea 68).

Ricordiamo che dal 21 febbraio 2024 fino a nuova comunicazione, in direzione via Cafasso, la fermata n. 587 - "Mongreno" è arretrata in corso Casale prima di strada Mongreno (fermata più vicina a piazza Coriolano). Inoltre è temporaneamente sospesa la fermata n. 589 – “Sassi-Superga” e viene eliminata la fermata provvisoria di corso Casale n. 316. In direzione corso Tortona, continua invece ad essere effettuata regolarmente la fermata n. 590 – “Sassi-Superga”.