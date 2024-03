Francesco Costa torna alle Ogr Talks per la presentazione del suo libro Frontiera

Francesco Costa torna alle OGR Torino: il 15 marzo alle 18.30 sarà ospite della rassegna dedicata alla cultura contemporanea, OGR Talks.

Giornalista, vicedirettore de Il Post ed esperto di politica e cultura americana, l’autore presenterà, in conversazione con la giornalista Marta Ciccolari Micaldi, il suo nuovo libro Frontiera, edito da Mondadori: un viaggio avvincente attraverso il cuore e l'anima degli Stati Uniti d'America in un momento di profondo cambiamento.



Dopo Questa è l’America, Una Storia Americana e California, e a meno di un anno dalle elezioni americane, Frontiera è un invito a riflettere sulle molteplici sfaccettature di un paese complesso, andando oltre le caricature mediatiche e cercando di comprendere ciò che veramente muove il popolo americano.



La narrazione di un paese in declino, balzato all'attenzione mondiale per le tensioni interne, le divisioni politiche sempre più profonde e i conflitti sociali che si inaspriscono, viene ampliata dall’autore per abbracciare anche un’altra parte della storia, meno approfondita dai media ma altrettanto importante. Gli Stati Uniti stanno vivendo un momento di rinascita: riduzione delle diseguaglianze, i primi segnali di una ripresa industriale, un'imponente lotta contro il cambiamento climatico. Com’è possibile che queste cose accadano contemporaneamente, nello stesso posto? Attraverso una narrazione frastagliata e mai lineare, simile alla complessità della realtà che descrive, Francesco Costa ci regala ancora una volta un punto di vista originale e fuori dal coro sul Nuovo Mondo.

Per info: www.ogrtorino.it