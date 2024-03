Moncalieri: perde il controllo dell'auto e distrugge la recinzione di una villetta, ma la fuga ha breve durata

Una telefonata ti allunga la vita ma un gps accorcia la fuga, verrebbe da dire, mutuando dal celebre spot di una nota compagnia telefonica. E' successo nei giorni scorsi a Moncalieri: un uomo aveva perso il controllo dell'auto in piena notte, finendo contro la siepe di recinzione di una villetta, in strada Marsè.

Fuga in fretta e furia

I danni arrecati non erano di poco così, così il conducente ha provato a farla franca, raccogliendo tutti i pezzi della sua vettura, ma nella fretta di fuggire via non si è accorto di aver lasciato, impigliato nella siepe, un sistema gps sul quale erano registrate tutte le caratteristiche della vettura. Quando il proprietario della villa si è rivolto alla Polizia locale per denuncia l'accaduto, gli agenti sono subito entrati in possesso di quel pezzo, che ha permesso loro di risalire all'identità del conducente.

Scoperto e multato

Convocato al comando locale di Moncalieri, non ha potuto fare altro che ammettere le sue responsabilità, rimediando una bella multa per quanto aveva combinato.