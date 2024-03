Annalisa Puopolo nuova segretaria generale di Torino. Lo Russo: "Primi per parità di genere"

Annalisa Puopolo è la nuova segretaria generale della Città di Torino. Nominata oggi dal Sindaco Stefano Lo Russo, entrerà in servizio a Palazzo Civico il prossimo 17 marzo.

Il curriculum

"Torino primo capoluogo di provincia nella parità di genere"

"Torino - ha commentato il sindaco Stefano Lo Russo - è il primo capoluogo di provincia nella parità di genere. Nella mia Giunta sono più donne che uomini, non solo la mia vicesindaca ma anche le assessore: tutta la prima linea dirigenziale è composta da persone di genere femminile".

"Ho fatto - ha aggiunto - delle nomine in questi mesi di donne al vertice delle società partecipate, non solo in luoghi di rappresentanza ma anche esecutivi. Torino rappresenta un fiore all'occhiello per questo. Peraltro tutte situazioni che si sono venute a verificare per competenza non tanto per genere: io guardo molto le competenze e le persone che ho individuato sono, dal mio punto di vista, le persone migliori, le più brave, e in questo caso sono anche donne".