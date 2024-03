"Costruiamo insieme il futuro di Askatasuna": centro sociale e comitato chiamano a raccolta i residenti di Vanchiglia

"Costruiamo insieme il futuro di Askatasuna". È questo l'invito degli esponenti del centro sociale e del comitato dei proponenti del “bene comune”, che per il prossimo 15 marzo hanno organizzato una grande assemblea con i residenti di Vanchiglia. L'appuntamento è alle 18 in via Balbo.



Liberata Askatasuna

"Risposta ai bisogni della collettività"

Proprio per questo gli ex occupanti hanno deciso di organizzare un confronto pubblico "per raccontare quanto sta accadendo e rispondere a qualche dubbio". "Soprattutto - aggiungono. - vogliamo ripartire insieme a chi vive fianco a fianco a noi il quartiere, ne conosce i limiti, i bisogni, le risorse".

"Il passaggio che renderà lo stabile di corso Regina Margherita 47 - aggiungono da Askatasuna - “bene comune” rappresenta una conquista nella misura in cui questo spazio, e dunque i progetti che nascono e vivono al suo interno così come le persone che lo attraversano, possa continuare ad essere una risposta collettiva per bisogni collettivi. Per noi significa aprire ancora di più le mura del centro sociale, dopo aver compiuto i lavori necessari, a chi condivide con noi la voglia di sognare un vivere diverso da quello che ci viene offerto".

Da qui l'idea di organizzare per il prossimo 15 marzo alle 18 un'assemblea pubblica per "andare incontro alle reali esigenze del quartiere". "Costruiamo insieme il futuro di Askatasuna e del nostro quartiere" concludono.

Il progetto

A fine dicembre un gruppo composto dallo psichiatra Ugo Zamburru, dal fondatore dei Subsonica Max Casacci, Elisa Turro, Rosa Lupano e Loredana Sancin ha presentato una proposta sull’ex asilo Opera Pia Reynero. Il progetto elaborato prevede ad esempio di organizzare all’interno eventi; la realizzazione una “palestra popolare” che offra corsi di boxe e yoga; una biblioteca ad accesso libero; un’aula studio, un cineforum; una camera oscura.