Auto sfonda vetrina del bar a Torino. Ora arrivano stop e dossi per garantire più sicurezza

Lo scorso 22 gennaio un'automobile ha sfondato una vetrina di un bar all'angolo tra via Pisacane e via De Maistre . Il veicolo è entrato completamente nel locale: avrebbe potuto essere una strage, dato che l'incidente si è verificato al mattino, ma fortunatamente solo quattro persone sono rimaste ferite in modo lieve.

Più sicurezza

Gli interventi

A seguito della verifica è stato elaborato un progetto che prevede di realizzare - all'incrocio tra le vie Pisacane e De Maistre - due "nasi" per allargare il marciapiede all'intersezione, che si vanno ad aggiungere a quelli già esistenti. Sempre in questa zona è prevista la posa di transenne parapedonali, l'istituzione dello STOP sull'asse di via Pisacane, la posa di dossi artificiali e la realizzazione di quattro serie di bande ottiche su via De Maistre.