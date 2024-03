Condannato a dodici anni il figlio che uccise il padre malato e violento

Il fatto, avvenuto il 29 aprile del 2023, fece molto discutere. Il figlio, esasperato dalle condizioni del padre malato, che nel tempo era diventato aggressivo e anche violento verso la madre, lo ferì. Alcuni mesi dopo l'anziano morì, dopo essere stato preso a martellate dal figlio.

Riconosciuta la seminfermità

Per il 46enne Raffaele Sergi oggi è arrivata la condanna a 12 anni di carcere per aver causato la scomparsa del padre Enrico. L'imputato, secondo quanto riferito dall'ansa, spiegò di avere agito in un momento di "black out mentale" e la Corte, oltre ad applicare le attenuanti generiche, ne ha riconosciuto lo stato di seminfermità al momento del fatto.