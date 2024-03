Nascondeva la droga nel calzino: spacciatore arrestato dai Carabinieri in via Saluzzo

E’ stato trovato in possesso di una sessantina di dosi di eroina e crack il 22enne di origine africana, senza fissa dimora, arrestato dai carabinieri il 4 marzo nel quartiere di San Salvario. Il giovane è stato notato dai militari guardarsi con circospezione nei pressi di una parrocchia di Via Saluzzo, appena dopo aver ceduto una dose ad un ‘cliente’ .

Perquisito, i militari gli hanno trovato addosso 42 dosi di eroina e 16 dosi di cocaina nascoste all’interno di un calzino. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e l’uomo arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti mentre l’acquirente della dose è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura.

nella stessa giornata, i Carabinieri di Nichelino hanno arrestato un diciannovenne del posto che custodiva a casa propria 50 grammi di hashish. Già noto agli investigatori quale consumatore di sostanze stupefacenti, il giovane è stato controllato occasionalmente ma, trovato in possesso dell’ingente quantitativo, è stato arrestato in quanto gravemente indiziato del reato di “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti” e, successivamente, come disposto dall’autorità giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari.

I procedimenti penali sono attualmente in fase di indagini preliminari con relativa vigente presunzione di innocenza per i soggetti citati.