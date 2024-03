Da Detroit a Torino: il rapper Black Milk al suo debutto da Off Topic

Per la prima volta a Torino, giovedì 7 marzo alle ore 21 in sala Cubo a Off Topic Substrato Studio e Dj Fede presentano Black Milk Live con il suo ultimo album da solista “Everybody Good?”.

L’evento prodotto da OFF TOPIC è anticipato dell’opening di Dj Fede e Dafa (Young Veterans) - Litothekid (Kill The Beat Live).

Salito alle luci della ribalta grazie alla sua collaborazione con l’iconico gruppo Slum Village ed esponente di spicco della scena musicale di Detroit, Black Milk è considerato oggi l’erede del leggendario produttore J Dilla. La musica di Black Milk è il condensato di 60 anni di black music che porta con sé l'eredità della Motor City, uno show imperdibile per gli amanti della buona musica senza compromessi.

Rapper e producer di indiscutibile talento originario di Detroit arriva per la prima volta arriva a Torino per un live esplosivo in cui presenterà il suo ottavo album solista “Everybody Good?” oltre a performare i classici del suo repertorio.

Sin dagli esordi ha coltivato una carriera solista in cui ad ogni passo del suo percorso ha affinato le sue doti da MC e ampliato i confini sonori mischiando nelle sue produzioni il campionamento, classico del genere hip hop, con strumenti suonati rielaborando il tutto in una personale fusione di funk, soul, jazz, rock psichedelico ed elettronica diventando un punto di riferimento all’interno della scena black americana.

Oltre ai dischi solisti e agli album collaborativi con Danny Brown e Random Axe (con Sean Price e Guilty Simpson), ha collaborato con RZA, Pete Rock, Jack White, Robert Glasper, Cypress Hill, Black Thought (The Roots), Mick Jenkins e Pharoahe Monch, per citarne alcuni, e i suoi dischi hanno ricevuto l’acclamazione di Pitchfork, Rolling Stone, The Wall Street Journal e The Guardian.

“Questo album rappresenta la mia ricerca di un suono che ritengo originale per me. È l’inizio di una nuova era artistica, quello che sembra creare da un luogo di totale libertà – libertà da schemi, opinioni, paura” racconta Black Milk.

Per info: https://offtopictorino.it/