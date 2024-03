Basket, skate, pattinaggio, nuovi giochi...il rilancio di Aurora passa (di nuovo) dai giardini Madre Teresa

I Giardini Madre Teresa sono di nuovo al centro del rilancio di Aurora: dopo mesi di lavori, infatti, sono state inaugurate oggi pomeriggio le nuove attrezzature ludiche e sportive realizzate dalla Città di Torino grazie ai finanziamenti del programma REACT EU PON Metro.

Gli interventi

Per quanto riguarda la parte sportiva, la vecchia piastra sportiva è stata sostituita da un campo da pallacanestro, a cui si sono aggiunti un nuovo impianto per lo skateboard e un'area per il pattinaggio libero con l'ampliamento dello spazio riservato al fitness. L'area giochi, invece, è stata ampliata con l'installazione di strutture innovative e sensoriali e il miglioramento dell'accessibilità: una grande novità è rappresentata dai giochi d'acqua.

Altri miglioramenti riguardano il profilo ambientale, con più erba e alberi, la costruzione di una pergola per ombreggiare e ridurre le isole di calore e l'incremento delle superfici permeabili. Passi avanti, infine, si registrano anche dal punto di vista dell'arredo urbano con nuovi tavoli, nuove panchine, rastrelliere portabici e cestini per i rifiuti.

Le parole di Lo Russo

Per il sindaco Lo Russo, protagonista del taglio del nastro, la ricetta per migliorare ancora di più il quartiere è duplice: “La Città - ha dichiarato – crede moltissimo in questo intervento perché regala al quartiere spazi gratuiti per giocare e stare in compagnia. Al Governo abbiamo chiesto più uomini e mezzi delle forze dell'ordine per le zone più critiche, ma servono anche interventi sociali”.