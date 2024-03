Cento caschetti rosa per Formedil a Torino: l'edilizia è un mestiere (anche) da donne. E punta sulla sicurezza

La tragedia di Firenze, costata la vita a cinque operai impegnati in un cantiere per la realizzazione di un supermercato, è solo l'ultimo episodio in ordine di tempo che associa il mondo dell'edilizia al concetto di pericolo. Torino, per prima, ha purtroppo un'esperienza dolorosa in questo campo, con la ferita ancora aperta della gru di via Genova (tre vittime) e non solo.



Due giorni di confronto al Lingotto

Ecco perché assume un'importanza ancora maggiore la due giorni che si è aperta oggi a Torino, negli spazi del Centro congressi del Lingotto: "Formedil: Formiamo il Futuro". L’ente paritetico nazionale che coordina le attività per la formazione, la sicurezza e i servizi per il lavoro nel settore edile ha deciso di celebrare nella città della Mole gli stati generali della formazione e della sicurezza in cantiere. E accanto a tecnologie sempre più sviluppate, si scopre che la presenza delle donne è più che raddoppiata.