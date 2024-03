Al centro commerciale La Certosa di Collegno arriva “Un gesto per le donne”

I Lions International - Distretto 108 IA1 organizzano per sabato 9 marzo dalle ore 9 alle 18,30 all’Ipermercato Carrefour, Centro Commerciale “La Certosa” di Collegno, un evento denominato “Un gesto per le donne”.

I clienti dell’Ipermercato verranno invitati a donare prodotti per l’igiene e per la cura della donna che verranno destinati a enti e associazioni benefiche che si occupano delle realtà più bisognose.

Nel giorno successivo a quello in cui si celebra la Festa della Donna, l’attenzione dei Lions International, sempre molto attivi nell’ambito del volontariato, è rivolta alle donne meno fortunate, che non dispongono delle risorse economiche per garantirsi tutte le cure necessarie al proprio benessere.