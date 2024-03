Moncalieri rende omaggio ai militari caduti nelle operazioni di pace [FOTO]

"Una giornata di festa per un'installazione che non è soltanto un omaggio alla nostra storia, ma ma è anche e soprattutto un impegno per il nostro futuro". Così ieri, mercoledì 6 marzo, il vicesindaco Davide Guida durante l'inaugurazione a Moncalieri del monumento in ricordo dei militari caduti nelle operazioni di pace.

Un'opera nel cortile della biblioteca Arduino

Un'opera in marmo bianco posta nel cortile della biblioteca civica Arduino, sul quale sono stati scolpiti i copricapo dei Carabinieri, della Marina Militare e dell’Aviazione. E il cappello dalle piume nere, simbolo dei Bersaglieri. Il monumento sarà il luogo dove celebrare ogni anno il 12 novembre, anniversario della strage di Nassiriya, la giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.

"Omaggio alla storia e impegno per il futuro"

Ricordare il passato per preparare il futuro, su questo ha insistito Guida, dopo le parole pronunciate dal sindaco Paolo Montagna: "Ecco perché abbiamo voluto accanto a noi i ragazzi e le ragazze delle classi terze della scuola media Follereau, con cui condividere l’emozione dell’ammaina bandiera sulle note dell’inno di Mameli". Per spiegare, soprattutto ai più giovani, cosa hanno significato pagine anche dolorose della nostra storia.