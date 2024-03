Via il maxi-cantiere su via Po, un anno di lavori: bus del centro deviati [FOTO E VIDEO]

Sono ufficialmente partiti questa mattina i lavori di rinnovo dei binari, con il ripristino successivo della pavimentazione in lose su via Po. Gli interventi dureranno circa 1 anno e avranno un costo complessivo di oltre 5 milioni di euro

Le fasi di lavoro

Le attività si svolgeranno in modo progressivo: i primi mesi nel tratto compreso tra piazza Vittorio e via Rossini, mentre successivamente interesseranno il pezzo compreso tra via Rossini e piazza Castello.

Questa mattina gli interventi hanno preso il via piazza Vittorio (all’altezza di via Giulia di Barolo) e l’inizio di via Po. Qui gli operai hanno iniziato a recintare con griglie mobili i binari dal lato del fiume: qui verranno rimosse le traversine e le lose che, dopo essere state tolte e numerate per il riposizionamento, verranno trasferite in un magazzino.

Il traffico delle auto ed altri mezzi su piazza Vittorio, in direzione collina, e parzialmente deviato perché il cantiere occupa la parte centrale del sedime stradale.

Successivamente i cantieri si estenderanno nelle seguenti tratte: via Po-via delle Rosine | via delle Rosine-via San Massimo | via San Massimo-via Rossini | via Rossini-via S. Francesco da Paola | via S. Francesco da Paola-via Bogino | via Bogino-piazza Castello.

La viabilità su via Po sarà sempre garantita in direzione piazza Castello, mentre verso piazza Vittorio i mezzi potranno circolare solo dalle 17.30 alle 8. L’accesso ai passi carrai lungo la via sarà sempre possibile.