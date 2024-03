Delgrosso, storie di famiglie in crisi: Sandra, separata con 3 figli: "Non prendo uno stipendio intero da novembre"

La crisi della Delgrosso a Nichelino non è solo quella di un'azienda storica del settore automotive, nota per la produzione di sistemi filtranti, ma soprattutto quella di 108 persone che si ritrovano senza un lavoro e senza gli ammortizzatori sociali, a partire dalla cassa integrazione.

Sandra, 3 figli, mutuo e prestiti da pagare

Una crisi che ha i volti e i nomi di persone che nel giro di poche settimane sono precipitate nel baratro. All'esterno del palazzo comunale di Nichelino alcuni hanno raccontato il loro dramma. Quello di Sandra Porzio, separata con 3 figli "e con un mutuo mutuo e prestiti da pagare. Ditemi voi come posso pensare di campare io. Questa vicenda è stata una doccia fredda per tutti noi".

"Avevamo avuto problemi già in passato, ma erano difficoltà simili a quelle di altre imprese in difficoltà. Ma ora è una tragedia, novembre è stato l'ultimo mese intero che mi è stato pagato, poi siamo rimasti tutti senza stipendio, tredicesima e tfr. E chissà quando vedremo qualcosa", racconta assieme ad altre due colleghe. Il loro è un 8 marzo amarissimo.

Commesse per 6,5 milioni di euro

"L'azienda prelevava la quota del quinto dello stipendio ma poi non versava i soldi alla finanziaria e così ora ci troviamo anche con quelli che ci soffiano sul collo", ha aggiunto Sandra, che però prova a vedere una luce in fondo al tunnel: "Non può finire così, perché siamo pieni di lavoro". E una persona della parte commerciale conferma che a 15 giorni fa erano ancora attive commesse per 6,5 milioni di euro, non bruscolini.

Salvatore e la moglie, entrambi dipendenti Delgrosso

E qualche ulteriore ordinativo sarebbe arrivato anche in questi giorni. "Ma occorre fare in fretta, perché noi siamo entrambi dipendenti Delgrosso e abbiamo una figlia di 5 anni": è la triste storia di Salvatore Asaro e della moglie. 50 anni lui, 49 anni lei: "Alla nostra età, se si perde il posto, diventa dura trovarne un altro. In certe famiglie se uno viene licenziato ma l'altro lavora in qualche modo si fa, qui restiamo a casa tutti e due".

La speranza è che possano partire al più presto gli ammortizzatori. "E vogliamo credere che ci sia qualche ditta pronta ad assorbire la Delgrosso, sarebbe l'ideale per tutti, siamo amici prima che colleghi".