Mirafiori e Governo, Zangrillo: "Periodo che vivo con dolore, da ex manager Fiat. Vogliamo restare centrali" [VIDEO]

"Sono stato manager di Fiat fino al 2011, ho dedicato 25 anni della mia vita all'azienda automotive e vivo questi giorni con estrema apprensione". Così Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione, oggi in visita a Torino per la fine dei lavori nelle case Atc ha voluto commentare la situazione in cui si trova Mirafiori, ma anche un po' tutto l'universo Stellantis.

"Competenze e patrimonio da non disperdere"

"Ho assoluta consapevolezza di come l'automotive e dunque la metalmeccanica e l'industria siano per Torino e per il Piemonte una grandissima opportunità che non dobbiamo assolutamente disperdere, perdendo le competenze che tutto il mondo ci riconosce", ha aggiunto l'esponente del governo Meloni. "L'impegno mio e del Governo è di dialogare con Stellantis per ribadire il ruolo importante e fondamentale che deve avere il nostro territorio e la nostra regione e in generale tutte le strutture di Stellantis in Italia, nella geografia di quel Gruppo".

Pena e dolore, ma anche consapevolezza

"E' chiaro - ha concluso - che vivo con grande pena e con dolore quel che sta accadendo in queste settimane, ma ho anche la consapevolezza del fatto che il Governo sta lavorando con grande intensità per ribadire il ruolo che vogliamo continuare ad avere nel mondo automotive".