Nuove speranze e un nuovo punto di riferimento per chi è affetto da sclerosi multipla: "Miglioriamo la qualità della vita"

Un nuovo punto di riferimento per le persone con sclerosi multipla e i loro caregiver è nato a Torino: si tratta della sede dell'associazione 160CM, situata all'Educatorio della Provvidenza di corso Trento 31.

Nuove prospettive sulla sclerosi multipla

160CM ha l'obiettivo di promuovere nuove prospettive sulla sclerosi multipla: tutto questo attraverso un approccio ribattezzato "Sempre in Movimento" basato sull'attività fisica adattata, sul supporto psicologico individuale e di gruppo e su percorsi di benessere: "La scelta di aprire qui - sottolinea il presidente Fabio Guglierminotti - simboleggia la condivisione di valori, obiettivi, stimoli culturali, opportunità aggregative e iniziative di sostegno e supporto alle fragilità. Si tratta di un luogo dove potersi incontrare e dove poter partecipare alle attività finalizzate a promuovere il benessere e migliorare la qualità di vita dove le persone sono protagoniste".

Annunciato il primo G7 sulla disabilità

A inaugurare la sede di 160CM è stata la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli, che ha annunciato per il mese di ottobre in Umbria il primo G7 su inclusione e disabilità: "Realtà come la vostra - ha commentato - vanno valorizzate: il mondo è cambiato e oltre alla sensibilità servono competenze e formazione, oltre alla collaborazione tra pubblico, terzo settore e privato sociale. La sfida per il futuro è quella di non etichettare, ma vedere ognuno come persona su cui si può contare".