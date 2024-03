Com'è cambiata la Circoscrizione 7 dalla fine dell'800 a oggi? La risposta in un evento pubblico

Come sono cambiati l'Oltre-Po e, più in generale, il territorio della Circoscrizione 7 di Torino dalla fine dell'800 ad oggi? È questo il tema di cui si discuterà in un incontro pubblico in programma venerdì 15 marzo, alle ore 17.30, presso il Centro d'Incontro di corso Casale 212.

Le “Immagini del cambiamento”

L'evento, organizzato dalla stessa Circoscrizione 7 in collaborazione con il Politecnico, con l'Università, con l'Archivio Storico della Città e con MuseoTorino, si baserà sul lavoro portato avanti da “Immagini del cambiamento”, progetto di ricerca e documentazione storica promosso dal DIST Dipartimento Interateneo di Scienze, progetto e politiche del Territorio attraverso il confronto di immagini fotografiche del passato e del presente (http://www.immaginidelcambiamento.it/, esiste anche un profilo Instagram)

I relatori

Ad intervenire saranno il ricercatore del DIST Luca Davico, il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri, il coordinatore della Commissione Pianificazione Territoriale Giuseppe Piras, quello della Commissione Cultura Silvio Sabatino e quello della Sottocommissione ai Centri d'Incontro Ferdinando D'Apice.