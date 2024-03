Maltempo e viabilità: le strade riaperte nel torinese e quelle che restano chiuse

Situazione in miglioramento sulla viabilità nel torinese.

Nel tardo pomeriggio è stata riaperta la Provinciale 254 del Pian del Frais nel tratto tra Meana di Susa e Gravere, che era stata interrotta per un movimento franoso e per la rimozione di rami di alberi appesantiti dalla neve che minacciavano di cadere sulla carreggiata. Riaperte anche la Provinciale 170 di Massello e la 99 di Castagneto Po, quest’ultima interessata da una frana.



Sempre per un movimento franoso e la caduta di un masso di grandi dimensioni, dal tardo pomeriggio si è tornati a circolare, ma a senso unico alternato al km 6+500 della Provinciale 210 a Novalesa.

Restano chiuse: la Provinciale 64, a Traversella a partire dal km 18+450 ed è percorribile solo dai mezzi di soccorso; la Provinciale 48 a Valprato Soana, percorribile solo dai mezzi di soccorso e dai residenti in zona; la Provinciale 50 del Colle del Nivolet è chiusa dal km 0 a Ceresole Reale.