Regionali, Cirio punge Pd e M5S: "Ha vinto idea chiara di campo, non costruito per elezioni"

"Se vogliamo vederla a livello locale, - ha proseguito il governatore - ha vinto un'offerta chiara di un campo, che non devi costruire appositamente per le elezioni: è quell'intuizione di Berlusconi, che ci permette oggi di governare il Paese". Uno delle novità più importanti è che Forza Italia, dopo l'8% in Sardegna, ottiene il 14% delle preferenze in Abruzzo.