A Torino transgender e non binari potranno scegliere il nome sulla tessera bus

A Torino le persone transgender e non binarie potranno scegliere il nome sulla tessera del bus. Dopo due anni e mezzo di lavoro, il progetto vede finalmente la luce.

Identità alias

I passeggeri potranno infatti avere il tesserino con identità alias per usufruire dei mezzi di trasporto pubblico con il nome d’elezione, corrispondente alla propria identità di genere, quando è diverso da quello anagrafico. La novità sarà operativa dal prossimo 8 aprile, su impulso dell'assessore ai Diritti Jacopo Rosatelli.



“Il progetto - spiega Rosatelli - ha lo scopo di evitare che le persone in percorso di affermazione di genere con documenti di riconoscimento non corrispondenti con la propria identità di genere, in caso di controlli, esponendo la tessera, debbano trovarsi in situazioni di imbarazzo che possono danneggiare la dignità personale, fino a scoraggiare l’utilizzo del trasporto pubblico".

"Dare alle persone transgender e non binarie - aggiunge - la possibilità di viaggiare con il nome d’elezione rappresenta un passo avanti nella strada dei diritti per l’autodeterminazione di genere".



Le modalità