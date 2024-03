Fiamme dalle cantine di un palazzo in via Pacini: evacuate 15 persone

Intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri, lunedì 11 marzo, per un incendio che sarebbe partito, per cause ancora da accertare, dagli scantinati di uno stabile di nove piani in via Pacini, al civico 1.

L’allarme è stato lanciato intorno alle ore 22,30 dopo che i condomini hanno segnalato una cospicua quantità di fumo salire dal vano delle scale.

Sul posto sono intervenute diverse squadre che hanno messo in sicurezza il palazzo dopo diverse ore di intervento. Durante le operazioni sono state evacuate 15 persone.

Le fiamme sono state spente in nottata e gli inquilini sono potuti rientrare all’interno dello stabile.