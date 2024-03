I golosi alla prova del 4: nel centro di Torino torna il gusto di Dolci Portici

Quattro come le edizioni che portano tra via Roma, Palazo Birago e le vie del centro i migliori rappresentanti dell'arte dolciaria sabauda.

Ma oltre a incuriosirsi e ad assaggiare prelibatezze, il pubblico potrà regalarsi anche altri sfizi golosi: proprio a Palazzo Birago (sede della Camera di commercio in via Carlo Alberto) si terrano approfondimenti e degustazioni a tema. E non mancheranno gli esponenti dei Maestri del gusto, selezionati proprio dall'ente camerale. Tutti gli eventi sono gratuiti e a esaurimento posti.

Ma ci sarà spazio anche per i tour guidati (tanto per bruciare qualche caloria): cinque in tutto, tra caffè e locali storici, ma anche arte e architettura che fanno da cornice a gusto e golosità. Anche in questo caso i tour sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria sul sito di Dolci Portici.