Eredità Marella Agnelli, prima vittoria per John Elkann: "Gestione della Dicembre non pertinente con l'imputazione"

Non pertinente con il capo di imputazione. E’ quanto, a proposito della documentazione relativa alla società Dicembre, cassaforte della famiglia Agnelli, si evince dalle motivazioni della sentenza con cui il tribunale del Riesame ha disposto la restituzione a John Elkann e a Gianluca Ferrero, di parte del materiale sequestrato l’8 febbraio scorso dalla procura torinese che indaga sull’eredità di Marella Caracciolo, vedova dell’Avvocato Gianni Agnelli.

“La Dicembre, come segnalato dall’esposto e in parte riscontrato dalla p.g. - si legge - è una società semplice, in quanto tale rimasta per decenni del tutto informale e peraltro mai aggiornata nelle intestazioni delle quote neppure dopo la morte di Gianni Agnelli e degli altri soci storici ma si tratta, parimenti, di dinamiche che nel decreto, al di la’ di un rapido cenno, non hanno trovato né collocazione in una imputazione embrionale, né spiegazione circa l’eventuale rilevanza penale della sua gestione, né motivazione probatoria esplicita e specifica finalizzata al ricostruzione della evasione globale, o quantomeno agli aspetti connessi all’evasione derivante dalla contestata rendita”.

“Quindi - si sottolinea - sulla base delle anomalie riguardanti le vicende della Dicembre, allo stato, in assenza dei minimi requisiti di formalizzazione in contestazioni e di relativa motivazione (che questo collegio di certo non può introdurre ex novo) non è in alcun modo prevedibile, per la difesa e per il collegio se possano scaturire altre ipotesi di reato, quali norme possano ritenersi violate, quali tipologie concrete di condotte consumate, in quale tempo o periodo, in quale luogo, se la relativa prova potrà avere incidenza sull’unica voce contestata costituita dalla sola rendita vitalizia percepita dalla sola Caracciolo e di riflesso dalle erede Elkann”.