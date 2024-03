Litiga con un connazionale e lo accoltella in un centro accoglienza: arrestato per tentato omicidio

Un litigio che passa improvvisamente dalle parole ai fatti, fino a quando una coltellata non rischia di trasformarlo in tragedia. E' successo nei giorni scorsi, intorno all'ora di pranzo, presso una comunità d'accglienza che si trova in via Madonna delle Salette, quartiere Parella, proprio nelle vicinanze di piazza Massaua,



Ancora da ricostruire i fatti nel dettaglio, ma le testimonianze raccontano di un alterco tra due extracomunitari, entrambi di circa 40 anni, per futili motivi.

Uno dei due, improvvisamente, ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito l'altra persona, ferendolo all'altezza della scapola.



Il ferito è stato soccorso dal 118 e portato all'ospedale Martini, dove è stato medicato con una prognosi di 20 giorni. Sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile che hanno arrestato l'aggressore per tentato omicidio.