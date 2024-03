"Perché non intitolare un giardino nel quartiere Aurora all’agente Emanuela Loi?”

Tra le prime donne ad esercitare il servizio di scorta come Polizia, perse la vita il 19 luglio 1992 nella strage di via D’Amelio, nell’attentato mafioso che uccise il giudice Paolo Borsellino e, oltre a Loi, altri quattro agenti.

Depositata nella giornata di ieri, mercoledì 13 marzo, la mozione firmata dai due consiglieri della Lega Salvini Piemonte Daniela Rodia e Daniele Moiso che propone l’intitolazione del giardino di via Cecchi, angolo via Piossasco, attualmente sprovvista di denominazione, all’agente Emanuela Loi.

“Il giardino non è risulta mai essere stato denominato - motivano così la proposta i consiglieri Rodia e Moiso - e si trova in zona Aurora, quartiere che presenta diverse criticità sul tema della sicurezza, come evidenzia l’ultima petizione dei cittadini.”