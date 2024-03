Olly annuncia le tappe del suo tour: sarà a Venaria Reale il 12 dicembre

Olly è pronto a tornare ad esibirsi live con "Lo rifarò, lo rifaremo tour".





In Piemonte farà un'unica data a Venaria Reale al Teatro Concordia, giovedì 12 dicembre.





Le date saranno l’occasione per ascoltare dal vivo “Devastante”, il nuovo brano che prosegue un percorso sempre più cantautorale, intimo e riflessivo già intrapreso con il brano “A Squarciagola” e il singolo più scanzonato “Tutto con te”.





"Con “Devastante” cerco qualcosa in grado di “rompermi” continuamente, di farmi ripartire ogni volta come fosse la prima. Non importa se è l’amore di un attimo o di una vita intera, auguro a tutti e a me stesso qualcosa di devastante, per lasciarsi amare senza far vincere la paura di perdere. È proprio il rischio di romperci che ci permette di amare davvero" spiega l'artista, tra i concorrenti dello scorso Festival di Sanremo 2023.