In piazza Emanuele Filiberto è primavera: sbocciano 3mila tulipani

Anche quest’anno, Messer Tulipano è passato in città per piantare oltre 3000 bulbi, destinati a colorare con i loro variopinti petali le aiuole di piazza Emanuele Filiberto: il cuore pulsante del Quadrilatero Romano, dove fa bella mostra di sé l’orto urbano che da anni ha cambiato il volto a questo angolo della vecchia Torino, tra la Consolata e Porta Palazzo, nell’ambito del progetto “Oasi”.

I primi fiori, dei più svariati colori, hanno già iniziato a sbocciare nelle aiuole e, oltre a valorizzare una zona importante della città, ci invitano ad andare ad ammirarne molti altri al castello di Pralormo, dove si svolgerà la XXIV edizione di Messer Tulipano.

Sabato 6 aprile 2024, a partire dalle ore 14.30, vi aspettiamo in Piazza Emanuele Filiberto per la presentazione e l’inaugurazione ufficiale di Messer Tulipano all’Oasi. Per festeggiare al meglio la primavera, l’artista Paolo Galetto si misurerà in una performance di live painting, invitando il pubblico a dipingere insieme a lui e il Pastis offrirà un piccolo aperitivo a chi vorrà unirsi ai festeggiamenti.