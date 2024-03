Nuovo layout per il mercato di piazza della Vittoria: c’è il progetto, ma non l’accordo con gli ambulanti

Una commissione tra le più partecipate degli ultimi anni quella che si è tenuta nella serata di mercoledì 13 marzo in Circoscrizione 5. Il tema è quello del nuovo layout del mercato di piazza della Vittoria che prevede un maggiore distanziamento, per ragioni soprattutto di sicurezza, passando dalle attuali sei file a quattro.

Più distanziamento, maggiore sicurezza

Questo consentirebbe via di fughe più larghe, un migliore passaggio delle carrozzine e potrebbe influire, positivamente, disincentivando le attività di borseggio.

Non c’è l'accordo

Un nuovo assetto del mercato che è stato esposto dall’assessore al Commercio del comune di Torino Paolo Chiavarino e dai tecnici comunali, ma che non ha trovato d’accordo le associazioni legate agli ambulanti che hanno partecipato alla riunione.

Servono più tombini

Alcuni banchi hanno la necessità, per le loro attività, di essere più vicini ai tombini e su questo tema l’assessorato si è reso disponibile a realizzarne altri. Altri lamentano come il mercato di Borgo Vittoria, dove operano un centinaio di banchi, risenta della mancanza di interventi da oltre un decennio.

Ventra: “Sperimentazione su quattro fila si è arrestato"

"Da questa commissione è emersa l'assoluta volontà della Città di voler giungere all'attuazione del progetto votato unanimemente dai membri della Commissione Mercato - ha commentato Carmela Ventra, coordinatrice della terza commissione Commercio alla Cinque - In fase operativa, durante i lavori di tracciamento dei vari posti, sono subentrate varie discordanze ed è proprio a causa di questo che i lavori per la sperimentazione della disposizione su 4 file, anziché 6, si è arrestato."

“Confidiamo in un accordo"

"Siamo soddisfatti - prosegue Ventra - di aver visto solcare per la prima volta quella porta, fino ad ora sconosciuta, nonostante i lunghi anni di attività commerciale nei nostri quartieri, sicuramente un avvicinamento alle Istituzioni, quelle non lontane da chi vive il territorio indipendente dal periodo elettorale. Confidiamo e auspichiamo che si trovi un accordo il prima possibile, per poter rendere il mercato più vivibile, in termini di spazi e sicurezza.”

La discussione è stata rimandata a un incontro preparatorio a una nuova commissione per stabilire l’assetto definitivo del mercato.