Producevano grappa di nascosto e, una volta ubriachi, non rientrano nelle celle: caos al carcere di Torino

"Nella tarda serata di ieri - dicono i sindacati - una intera sezione detentiva occupata da circa 40 detenuti del padiglione B si è rifiutata categoricamente di rientrare nelle proprie celle. Il personale di Polizia penitenziaria libero dal servizio è stato richiamato in forze in istituto per fronteggiare una situazione davvero allucinante mai registrata prima d’ora a Torino".