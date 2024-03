Rivoli, disagi in vista per la circolazione: 4 giorni di pazienza (e code) vicino all'autostrada Torino-Bardonecchia

Un bel respiro e tanta pazienza. E' quella che servirà - da domani sera e fino a giovedì, intorno alle 19 - ai residenti e a coloro che per lavoro o per necessità si trovano a passare da Rivoli. In particolare, da corso Susa.



Il transito lungo la strada sarà infatti bloccato per quattro giorni in modo da consentire i lavori che interesseranno il viadotto della Torino-Bardonecchia, l'autostrada che passa poco distante da lì.



Facile prevedere dunque percorsi alternativi, ma anche problemi di traffico, disagi e ritardi. La zona interessata va da via Alpi Graie fino a strada del Fornas. Nelle zone vicine ci saranno anche aree in cui la sosta sarà vietata per l'intera durata dello stop.