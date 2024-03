Ospedale Torino Nord alla Pellerina, il Pd dice no: rottura in Sala Rossa con il M5S

Dopo settimane di rinvio nel tentativo di costruire un campo largo, in Sala Rossa si è consumata l’ennesima rottura tra Pd e M5S. Oggi il Consiglio Comunale ha infatti finalmente discusso e bocciato la delibera di iniziativa popolare che chiedeva di fare l’ospedale di Torino Nord nell’ex area Thyssen.

1.600 cittadini per preservare la Pellerina

1.600 cittadini avevano sottoscritto l’atto nel tentativo di preservare l’area dei giostrai, all'angolo di corso Regina e corso Lecce, dal cantiere: una proposta sostenuta anche dai pentastellati, ma bocciata dalla maggioranza di centrosinistra.

La rottura

Con la scelta del Pd di candidare presidente alle Regionali Gianna Pentenero, si è messa la pietra tombale sull’accordo giallorosso per le elezioni. E così dopo un rinvio strategico del voto la scorsa settimana, quando l’ipotesi del campo largo era ancora in piedi, questo pomeriggio in Consiglio Comunale Pd e M5S si sono scontrati.

“Non condividiamo – ha osservato il capogruppo del M5S Andrea Russi- la scelta di fare l’ospedale di Torino Nord alla Pellerina”. Per il pentastellato la localizzazione non tiene conto poi del futuro Parco della Salute, che lascerebbe “scoperta” di un presidio ospedaliero un’area della città.

“Non si può parlare di sanità pubblica – ha replicato la capogruppo del Pd Nadia Conticelli – senza strutture. L’area Thyssen non è una vera alternativa, perché non è nella disponibilità pubblica e serve una bonifica”. “Andare nell’area Thyssen – ha chiosato – voleva dire non costruire l’ospedale di Torino nord”.