Investita mentre attraversava la strada: 22enne portata al Santa Croce di Moncalieri

Momenti di angoscia nella mattinata di oggi, martedì 19 marzo, a Moncalieri, dove una ragazza di 22 anni è stata investita mentre attraversava la strada.

La giovane finisce a terra e batte la testa

L'incidente è avvenuto in via Tenivelli, con la giovane che è finita a terra battendo la testa e procurandosi un taglio: subito condotta all'ospedale Santa Croce, per fortuna le sue condizioni non sono gravi.

Il guidatore ha subito chiamato i soccorsi

La Polizia locale è subito intervenuta per i rilievi del caso, chiamata assieme ai soccorsi dall'uomo alla guida dell'auto, un anziano di 76 anni, che si è subito fermato per sincerarsi di come stava la giovane.