Nichelino: fermato per un controllo dai carabinieri, va fuori di testa e mostra gli attributi: denunciato

Fermato per un controllo dai carabinieri, va fuori di testa e mostra gli attributi: denunciato

Mostrare gli attributi è una espressione che spessa si usa nel gergo sportivo, quando una squadra piuttosto che il singolo atleta dimostra grande carattere, rimontando da una situazione di svantaggio, magari contro un avversario più forte. Nella serata di sabato 16 marzo, però, un uomo ha mostrato gli attributi in senso letterale, abbassandosi i pantaloni davanti ai carabinieri e rimediando una denuncia.

Cosa è capitato sabato sera a Nichelino

E' accaduto a Nichelino, davanti ad un bar di via XXV Aprile, dove i militari dell'Arma sono intervenuti dopo le segnalazioni i alcuni residenti per disturbo della quiete pubblica. Quando sono arrivati, l'uomo ha iniziato a dare di matto, quando è stato fermato per un controllo: prima ha preso a male parole i carabinieri e poi si è abbassato i calzoni davanti a loro, mostrando i genitali.

Denunciato per atti osceni in luogo pubblico

Inevitabile, è scattata la denuncia per atti osceni in luogo pubblico, prima che i militari dell'Arma riuscissero a riportare alla calma l'uomo e poi la situazione.