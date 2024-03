Ferito gravemente da un machete in via Panizza, la Polizia ferma un 23enne

Svolta nelle indagini per il fatto di sangue avvenuto nella tardo pomeriggio di lunedì in via Panizza, in zona Mirafiori Sud, a seguito del quale un giovane di 24 anni, ferito da alcuni colpi di machete, si è visto amputare una gamba dai sanitari del Cto.

Una svolta nelle indagini

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 20 marzo, la Polizia ha sottoposto a fermo un giovane con l'accusa di tentato omicidio. L'indiziato, un 23enne, armato di machete, si sarebbe recato sul posto a bordo di un motociclo condotto da un complice e, dopo aver attinto la vittima con più fendenti, avrebbe fatto perdere le proprie tracce, dileguandosi.

Sorpreso in un albergo

Localizzato dalla Squadra Mobile nel corso della giornata odierna presso un albergo cittadino, è stato sottoposto alla misura precautelare. Secondo l'agenzia di stampa Ansa, l'uomo portato in questura sarebbe il 23enne Pietro Costanzia di Costigliole, originario di Milano, figlio di un conte. Ha negato ogni accusa, dicendo di essere braccato dalla polizia per un mandato di cattura internazionale dalla Spagna.