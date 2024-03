A Rivoli, la seconda edizione del Salone Destinazione Lavoro

Rivoli accoglierà la seconda edizione dal Salone Destinazione Lavoro sabato 6 aprile dalle 9 alle 13.30 presso IIS Giulio Natta.

L’evento coordinato da Zona Ovest S.r.l. e sperimentato a Collegno era stato da subito pensato nella prospettiva di essere ospitato a rotazione nei comuni che rientrano nella competenza del Centro per l’Impiego di Rivoli. La manifestazione, che si svolgerà durante l’intera giornata di sabato 6 aprile, sarà l’occasione per mettere in contatto e far incontrare chi è in cerca di occupazione con aziende, agenzie di formazione e somministrazione.

“Siamo contenti di accogliere la seconda edizione del Salone del Lavoro. - dichiara il sindaco Andrea Tragaioli – Si tratta di un appuntamento dedicato all'orientamento per studenti, famiglie, docenti e operatori; opportunità unica per incrociare domanda e offerta di lavoro, incontrare le Aziende e affrontare colloqui conoscitivi; confrontarsi con gli esperti in Risorse Umane e conoscere quali sono le competenze e le figure professionali più richieste oggi dal mercato.”

“Con questa seconda edizione vogliamo consolidare l’impegno dell’Amministrazione nelle politiche attive del lavoro. - afferma l’assessore al lavoro Paolo Dabbene - Finalmente un evento che fa incontrare direttamente la domanda con l’offerta dando la possibilità di interfacciarsi in modo diretto.

Un grosso ringraziamento al nostro ufficio lavoro che unitamente a tutti gli altri organizzatori hanno reso possibile l’organizzazione di questo evento.”

Il gruppo che lavorerà alla buona riuscita della manifestazione sarà formato oltre al Comune di Rivoli, da quelli di Collegno, Grugliasco, Rosta e Villarbasse, Agenzia Piemonte Lavoro - Centro per l’impiego di Rivoli, Zona Ovest S.r.l. con la regia logistica di Turismovest.

La disponibilità dell’utilizzo dei locali da parte della Città Metropolitana e dell’ITIS Giulio Natta vuole essere una opportunità di aprire l’evento anche agli istituti superiori, tecnici e non solo.

Nel corso della giornata, ci sarà occasione di incontrare oltre 20 aziende con ricerche di personale in corso; saranno inoltre presenti le agenzie di formazione e somministrazione del territorio.

Nella palestra dell’Istituto Natta verranno allestiti gli stands delle aziende. Questo permetterà di entrare in contatto diretto con i candidati, ricevere le candidature ed eventualmente effettuare un primo colloquio conoscitivo. Nei locali dell’auditorium sono previsti seminari nei quali approfondire opportunità di lavoro e formazione.