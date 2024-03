In centinaia alla fiaccolata da Nichelino a Moncalieri per dire no a tutte le mafie

Erano in tanti, alcune centinaia almeno, coloro che nella serata di ieri, martedì 19 marzo, sono scesi in strada e hanno marciato da Nichelino a Moncalieri per dire no a tutte le mafie.

Tanti giovani e studenti presenti

Ormai è diventato un appuntamento fisso, che ha rafforzato la vicinanza e la comunanza di intenti delle due città più grandi della cintura sud di Torino. La tradizionale 'camminata', accompagnata dal calore e dal colore delle torce, da piazza di Vittorio, cuore di Nichelino, fino al centro polifunzionale di Moncalieri ha raccolto una piccola ma composta folla di semplici cittadini, tanti studenti e giovani, oltre a politici politici ed esponenti di Libera Piemonte e Avviso Pubblico.

Un'iniziativa che si inserisce nell’ambito della 29esima Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che si svolge come ogni anno il 21 marzo e che quest’anno vivrà il suo appuntamento nazionale a Roma. Tra i tanti presenti, il consigliere regionale del Pd Diego Sarno, la consigliera di Città Metropolitana Valentina Cera, il presidente del Consiglio comunale di Nichelino Raffaele Riontino, il sindaco Giampiero Tolardo e, in rappresentanza di Moncalieri, l'assessore Silvia Di Crescenzo e il vicesindaco Davide Guida.

Guida: "Percorrere la strada della legalità"