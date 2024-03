Festa di Primavera ai Giardini Anglesio e il toret si tinge di nuovo di verde

Una festa per l’arrivo della Primavera ai giardini Anglesio. Un’altra iniziativa legata al progetto per rilanciare l’area sviluppato dalle associazioni Coinvolte nel progetto le associazioni Asd +Sport8, Madama Cristina Associazione Commercianti, Agenzia per lo Sviluppo, Locale di San Salvario, Laqup APS, L’Alfiere Campoverde insieme a Casa del Quartiere e alla Cooperativa Il Faro dell’rsa Madama Cristina, ma anche diversi cittadini.

Un momento aggregativo, dopo festa di Carnevale, in vista della nuova stagione che ha previsto anche la ritinteggiatura del toret.

Il progetto patrocinato dalla Circoscrizione 8 e realizzato grazie a 20mila euro della Fondazione compagnia di Sanpaolo si esaurisce a giugno, ma l’obiettivo è portarlo avanti.

“Adesso con la bella stagione iniziano purtroppo a esserci bivacchi e senza tetto che si fanno un riparo sulle panchine - spiega Giovanni D’Amelio dell’associazione commercianti di Madama Cristina -. Vogliamo evitare queste situazioni e riportare l’area a essere viva. Chiaro che vorremmo fare alcuni interventi, come nuove fioriere e cura del verde, ma dobbiamo capire cosa possiamo fare essendo luogo pubblico. Intanto stiamo lavorando a una serie di iniziative che vanno dal cinema a spettacoli”.

Resta la questione dell’edicola, ormai chiusa e che le associazioni hanno già ritinteggiato.

“Dobbiamo capire a livello normativo come procedere, ma proprietà sarebbe già pronta a donarcela”.