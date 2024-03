Messer Tulipano: al Castello di Pralormo torna l'evento che da 24 anni annuncia la primavera

Per i bambini: percorsi nel parco e allestimenti dedicati. In particolare nella giornata di Pasquetta viene organizzata la Caccia alle uova di cioccolato a cura di FANTOLINO.

Ogni anno inoltre, Messer Tulipano ospita e dà visibilità a realtà impegnate nell’affrontare problematiche sociali, come Specchio dei Tempi e l’importante attuale tematica della sostenibilità ambientale come ‘’Comieco’’ la cui finalità è il riciclo e il recupero degli imballaggi di origine cellulosica. Per questa XXIV edizione infatti, Messer Tulipano è stato inserito tra le iniziative della ‘’Paper Week’’ organizzata da Comieco.

In questi 24 anni Messer Tulipano è cresciuto ed ha raggiunto una rinomanza internazionale anche grazie a numerosi riconoscimenti ricevuti in questi anni, tra cui un attestato di eccellenza dalla commissione del Chelsea Flower Festival di Londra nel 2006 e un invito nel 2015 a Clarence House dal Principe Carlo d’Inghilterra a rappresentanza, con una ristretta delegazione, dei Grandi Giardini Italiani. Dal 2017 inoltre, a seguito della nomina a “Riserva della BiosferaCollinaPo” dell’aerea di Pralormo, Messer Tulipano risulta inserito nell’ambito paesaggistico di grande valore dell’area UNESCO CollinaPo e ne condivide le politiche di sostenibilità ambientale e di tutela dell’identità locale, valori che hanno contribuito anche all’assegnazione per il quarto anno consecutivo di “Spiga Verde 2023” a Pralormo per la qualità della vita dell’intera comunità, dovuto anche grazie alla valorizzazione delle aree naturalistiche del parco del Castello di Pralormo e soprattutto all’evento Messer Tulipano. Infine recentemente il Castello di Pralormo e Messer Tulipano sono stati inseriti nel Circuito Mondiale dei Giardini di Tulipani selezionati dalla World Tulip Society in occasione del World Tulip Summit 2019 a L’Aia in Olanda. In questi ultimi anni Messer Tulipano ha fatto fiorire anche la Città di Alba con migliaia di tulipani e ha così contribuito al prestigioso concorso internazionale ‘’Communities in Bloom – Collectivités en fleurs’’ per la quale la Città di Alba ha ricevuto la massima valutazione e la medaglia di bronzo. Inoltre, Messer Tulipano ha donato migliaia di bulbi per donare bellezza anche al centro storico di Chieri, Cuneo e a Torino in piazza Emanuele Filiberto.